SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno ventotto le formazioni impegnate nella tappa di San Benedetto del Campionato Nazionale di Beach Soccer FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Sedici squadre della Serie A Q8 e dodici club della categoria Under 20 si contenderanno, rispettivamente, la Coppa Italia Q8 e la coccarda tricolore U20 all’interno della Beach Arena permanente realizzata sul lungomare dell’ex Campo Rodi, struttura inaugurata nel 2023 e oggi gestita dalla società Happy Car Sambenedettese.

Dal 26 al 29 giugno, otto partite al giorno, in programma dalle ore 10.30 alle 21, scandiranno la fase a eliminazione diretta della Coppa Italia Q8 con Ottavi, Quarti, Semifinali e Finale. Quest’ultima, in programma sabato 29 giugno alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Dal 2 al 5 luglio toccherà invece alle dodici squadre Under 20 affrontarsi per il prestigioso trofeo giovanile. Dopo gli Ottavi nel pomeriggio del primo giorno, le fasi finali proseguiranno con Quarti, Semifinali e Finale.

La conferenza stampa di presentazione della tappa di San Benedetto del Tronto si è tenuta mercoledì 25 giugno, alle ore 20, all’interno dell’area ospitalità della Beach Arena, nella suggestiva pineta che dà al litorale marchigiano. L’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e sportivi: Antonio Spazzafumo, Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto; Ivo Panichi, Presidente del Comitato Regionale Marche FIGC – Lega Nazionale Dilettanti; Cinzia Campanelli, Assessore allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto; Stefano La Camera, Retail District Manager Q8 Italia; Giancarlo Pasqualini, Presidente dell’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer; Bernardo Carfagna, in rappresentanza dello sponsor Happy Car e Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. A completare il quadro dei relatori anche l’intervento della Consigliera AIRC del Comitato Marche Barbara Gabrielli che ha presentato la Campagna ‘Un assist alla prevenzione’ in tour con i campioni della Serie A Q8 di beach soccer.

Lo sport come veicolo di messaggi a sostegno della prevenzione e a tutela della salute: questo l’obiettivo del progetto “Un assist alla prevenzione” promosso dall’Area CSR della Lega Dilettanti in occasione del campionato di Serie A di Beach Soccer. Il tour, che farà tappa a San Benedetto del Tronto (26 giugno – 5 luglio), Castellammare di Stabia (8-13 luglio), Tirrenia (17-20 luglio) e si concluderà a Cirò Marina (2-9 agosto), sostiene Fondazione AIRC per sensibilizzare il pubblico e gli atleti su rischi e benefici del sole attraverso la diffusione di messaggi e contenuti dedicati per fornire informazioni corrette e puntuali.

Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della FIGC – LND: “Tornare a San Benedetto del Tronto rappresenta, per il Beach Soccer italiano, un passaggio di assoluta rilevanza in questa stagione. Non parliamo soltanto di uno dei templi storici della disciplina a livello agonistico, ma anche di una piazza dove la passione per questo sport si traduce in un’organizzazione impeccabile, alimentata da rapporti umani autentici e consolidati nel tempo. È grazie a questo tessuto di relazioni, basato su fiducia e condivisione, che la macchina organizzativa qui riesce sempre ad esprimersi ai massimi livelli. A San Benedetto si respira cultura sportiva, senso di appartenenza e un entusiasmo che rende questa tappa una delle più attese e significative dell’intero circuito.”

Antonio Spazzafumo, Sindaco di San Benedetto del Tronto: “Siamo orgogliosi della struttura permanente voluta fortemente dal Comune insieme al club che merita un palcoscenico così prestigioso perché da diciassette anni porta in alto i colori della Samb in questa disciplina.”

Ivo Panichi, Presidente del Comitato Regionale Marche FIGC LND: “Seguo con interesse questo sport fin dalla sua istituzione in ambito federale, lo sostengo e sono da sempre vicino al club che è impegnato nella crescita del movimento. Non è un caso se la Samb ha più di 100 ragazzi che si allenano nell’Academy. Complimenti al club e al Coordinatore del Dipartimento Roberto Desini per l’impegno costante nello sviluppo di questo sport”.

Cinzia Campanelli, Assessore allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto: “Accogliamo con grande cordialità il main sponsor Q8 che grazie al beach soccer può conoscere tutte le bellezze della nostra città. Ci fa piacere che la nostra arena permanente, una delle poche in Italia, sia apprezzata dalle aziende che investono in questo sport. La posizione strategica della struttura è un riconoscimento all’impegno del club”.

Entrambe le competizioni godranno di un’ampia copertura streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti: otto match live per la Coppa Italia Q8, con finale in esclusiva su Sky Sport, e sette match trasmessi per la Coppa Italia U20.

Un ventaglio di traguardi che tocca ogni categoria e alimenta l’adrenalina di atleti e tifosi, trasformando ogni tappa in uno spettacolo sportivo da vivere intensamente sotto il sole dell’estate italiana.