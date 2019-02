SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiama “Sos” e sta per “Sociale, Occupazione, Sicurezza”: è un libro di Alexander Marchi che verrà presentato venerdì 22 febbraio alle ore 21 al Caffè Florian di San Benedetto.

“Il saggio di Alexander Marchi prende spunto dalla crisi delle forze di centrosinistra, italiane e non solo, proponendo spunti per la nascita di una nuova politica riformista, capace di far fronte ai problemi di più stringente attualità come la crisi finanziaria e i grandi flussi migratori” si legge nella nota.

