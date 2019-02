Esibizione di Massimo Cicchetti ed Emy D’Erasmo nell’ambito dei “Labirinti familiari” dell’associazione Blow Up. Ingresso 5 euro

GROTTAMMARE – Teatro e bambini. Secondo evento teatrale dedicato ai bambini per la 24a stagione dell’Associazione Culturale Blow Up di Grottammare, intitolata “Labirinti familiari”, in compagnia della genialità e della poesia del fantasista Ciogo (Massimo Cicchetti) e di Emy D’Erasmo (attrice e teatroterapeuta).

Domenica 10 febbraio alle ore 17, presso l’Ospitale, Casa delle associazioni, al Paese alto di Grottammare, potremo godere delle strepitose performances di “Rici-Clowns” uno spettacolo di Clowns, Maghi, Raccontafiabe in filastrocche, Strizzapalloncini, Marionette e Maschere, con materiale riciclato, per educare al riciclo creativo e al rispetto dell’ambiente.

Ingresso euro 5.

