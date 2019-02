MONZA – Tutto pronto per Monza-Samb dallo stadio Brianteo, gara valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie C, Girone B. Roselli deve fare a meno di Miceli e Rapisarda squalificati ma riesace a recuperare all’ultimo momento Luca Cecchini, alle prese fino a poco tempo fa con un problema al ginocchio. Nel 3-5-2 di Roselli allora spazio a Ilari assieme a Signori e Gelonese in mezzo con Stanco e Calderini davanti mentre Celjak fa l’esterno destro a tutta fascia. Davanti il Monza super offensivo di Brocchi che schiera D’Errico mezz’ala e Chiricò dietro le punte Brighenti e Marchi, nel 4-3-1-2.

Dopo la neve delle ultime ore il campo appare pesante anche se è stato coperto dai teloni. VIDEO del pre partita.

Monza-Samb, in DIRETTA dallo stadio Brianteo. I calciatori saggiano le condizioni del campo dopo la neve delle ultime ore. Il manto è stato coperto dai teloni ma appare comunque pesante Posted by Riviera Oggi on Saturday, 2 February 2019

Formazioni:

Monza (4-3-1-2) All.: Cristian Brocchi. Guarna, Lepore(42′ st Bearzotti), Marconi, Scaglia, Anastasio, Armellino, Fossati, D’Errico, Chiricò (17′ st Ceccarelli), Brighenti(31′ st Reginaldo), Marchi(42′ Lora). In panchina: Sommariva, Galli, De Santis, Lora, Reginaldo, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Di Paola, Ceccarelli, Otele, Marchesi.

Samb (3-5-2) All.: Giorgio Roselli. Pegorin, Zaffagnini(20′ st Rocchi), Biondi, Fissore, Celjak, Ilari (13′ st Russotto), Signori, Gelonese, Cecchini, Calderini(25′ st Di Massimo), Stanco. In panchina: Rinaldi, Sala, Di Massimo, Bove, Brunetti, Rocchi, De Paoli, D’Ignazio, Panaioli, Caccetta, Russotto.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Moro/Zampese)

Note: Temperatura attorno ai 4 gradi, da San Benedetto arrivano in 130 circa. In tribuna presenti anche l’ex calciatore Bobo Vieri (molto amico di Brocchi) e Fabio Capello.

Marcatori: 15′ pt Brighenti (M), 16′ pt Calderini rig. (S), 7′ st Marchi (M), 28′ st Stanco (S), 50′ st Anastasio (M)

Ammoniti: 19′ pt Celjak (S), 8′ st Gelonese (S), 9′ st Armellino (M)

Espulsi:

Angoli: 6-4

DIRETTA

Primo tempo

1′ Partiti, la Samb guadagna subito una punizione dalla trequarti, Signori sulla palla: la mette in mezzo ma viene fischiato fallo in attacco.

3′ Fissore va indietro per Pegorin, male il rinvio con Marchi che ci prova subito da lontano ma il portiere riguadagna la posizione e la fa sua facilmente.

6′ Chiricò pesca Brighenti in profondità, chiude Fissore in angolo. Dagli sviluppi ci prova D’Errico da fuori: alto.

9′ Lepore prova il cross dalla trequarti di destra, gittata del pallone molto verso la porta con Oegorin che riesce a prenderla.

15′ GOL DEL MONZA. Percussione insisitita di D’Errico a destra col 10 che affonda in area e crossa lungo: sul secondo palo arriva Brighenti che di testa la insacca: 1-0 Monza.

16′ Incredibile, Stanco trattenuto in area calcio di rigore per la Samb che dopo neppur eun minuto ha la chance di riagguantarla.

17′ GOOOOL della Samb!!!!! Parte Calderini col destro che spaizza Guarna:1-1! Quarto gol stagionale per Calderini.

19′ Giallo a Celjak, è della Samb il primo ammonito.

23′ Marchi ci prova da lontanissimo: pallone fuori di niente!

32′ Prova a sfondare il Monza cercando l’imbucata in area con Chiricò, chiude Biondi due volte. Da qualche minuto spinge parecchio la squadra di casa.

40′ D’Errico salta tutti poi arriva al limite dell’area dove fa partire il destro che però finisce molto alto.

41′ Anastasio prova il sinistro da lontanissimo, pallone deviato da Zaffagnini e sfiora il palo: angolo numero 3 per il Monza.

42′ Dal corner la palla schizza buona per D’Errico sul secondo palo, sinistro basso e forte ma Pegorin la tiene lì!

45′ Cecchini si avventura sulla fascia e si prende il fondo, pallone a cercare l’inserimento di Signori che corre affianco a Anastasio e cade, non c’è nulla. Sul ribaltamento di fronte Chiricò arriva al limite e calcia, respinto da Biondi, con una mano per quelli del Monza ma non per l’arbitro (dal replay si vede che il pallone ha colpito la schiena).

45′ Si chiude il primo tempo con ambo le squadre a protestare con l’arbitro.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la sfoida, senza cambi.

3′ Brighenti ci prova col destro: palla fuori.

7′ MONZA DI NUOVO IN VANTAGGIO. Anastasio spara una bomba da lontano, Pegorin non la tiene e dopo una moschia davanti alla linea a insaccarla è Marchi. 2-1 Monza.

8′ Gialli per Gelonese da una parte e Armellino dall’altra nel giro di un minuto.

13′ Dentro Russotto per Ilari, Samb che passa al 3-4-3.

17′ Mentre il Monza protesta ancora per un episodio in area, Brocchi mette dentro Ceccarelli per Chiricò.

20′ Russotto apre bene per Calderini sulla sinistra, corss in mezzo e corner guadagnato dai rossoblu che intanto mettono nella mischia anche Rocchi per Zaffagnini. Il 17 andrà sulla fascia con Celjak che scala nei tre dietro.

25′ Dentro anche Di Massimo adesso per Calderini mentre il Monza attacca e ha una buona occasione con Brighenti: neinte da fare.

28′ GOOOOOOOOL! Pallone in mezzo all’area per Di Massimo che si inventa un grande assist di tacco per Stanco che col sinistro la mette sotto al sette! 2-2, la Samb la riprende!

32′ Tocca a Reginaldo adesso, fuori Brighenti. Brocchi la vuole vincere.

36′ Ancora un numero in area per Di Massimo che prova il tiro, chiude Scaglia mentre il Monza riparte in contropiede 4 vs 4 ma la Samb se la cava in fallo laterale. Partita vivissima adesso.

38′ Pallone lungo a cercare Rocchi in area, evidente la trattenuta di Marconi ma per l’arbitro non c’è niente e neppure Rocchi protesta.

42′ Brocchi chiama la panchina liunga e mette in campo Bearzotti e Lora per Lepore e Marchi.

45′ Russotto affonda a sinistra e crossa, Di Massimo abbozza la deviazione e probabilmente tocca, Guarna la fa sua.

45′ 5 minuti di recupero.

45′ + 2 Punizione sulla destra per il Monza che porta tutti i saltatori in area, Anastasio sul pallone. Palla bassa e Samb che allontana.

45′ + 5 GOL DEL MONZA, BEFFA SAMB. All’ultimo secondo Anastasio pesca un sinistro fortissimo che si insacca sul secondo palo. 3-2 Monza all’ultimo respiro.

45′ + 6 C’è tempo per qualche secondo prima del triplice fischio. Beffa per la Samb che perde 3-2.

