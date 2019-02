La sanzione è dovuta, secondo il Giudice Sportivo, per l’introduzione illegale e lo scoppio in campo. L’allenatore punito per comportamento non regolare e proteste

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La beffa di Monza aumenta per i rossoblu. Stavolta per mano del Giudice Sportivo.

Multata la Samb di 1500 euro per l’introduzione e lo scoppio di un petardo buttato in campo dai tifosi.

Squalificato per una giornata mister Giorgio Roselli per comportamento non regolare e proteste verso l’arbitro.

Un turno di “stop” anche per il giocatore Matteo Fissore per recidività in “ammonizione”

