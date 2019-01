SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “CinemalCentro” a San Benedetto, ecco la programmazione prevista dal 24 al 28 gennaio al cineteatro Concordia.

Evento speciale

“Mathera, l’ascolto dei sassi” di Francesco Invernizzi

Capitale della Cultura Europea 2019. Matera è una città senza tempo, dove gli insediamenti del Paleolitico convivono con le nuove strutture adibite a iniziative culturali, in una stratificazione che è un esempio di compresenza e resistenza. Immagini in 8K

giovedì 24 gennaio ore 17 e 21,30.

Ingresso unico: 8 euro.

“La favorita” di Yorgos Lanthimos

Gran Premio della Giuria e Coppa Volpi migliore attrice non protagonista a Venezia 75, Golden Globe Miglior attrice non protagonista.Primi anni del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia e una fragile regina Anna siede sul trono.

giovedì 24 gennaio ore 21,15.

venerdì 25 gennaio ore 19 e 21,15 (versione il lingua originale inglese con sottotitoli in italiano).

sabato 26 gennaio ore 19,15 – 21,30.

domenica 27 gennaio ore 16,45-19- 21,15.

Evento speciale, la grande Arte al Cinema

“Degas, passione e perfezione” di David Bickerstaff

Il film evento offre una visione unica sulla vita personale e creativa di Degas, indagando la sua relazione con il movimento impressionista, la sua fascinazione per la danza e i problemi di vista che lo attanagliarono sin dagli anni novanta del XIX secolo.

lunedì 28 gennaio ore 19-21,15.

Giornata della Memoria con il Patrocinio del’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto

“1938-Diversi” di Giorgio Treves

Sabato 26 gennaio ore 10,30 riservato alle scuole.

Domenica 27 gennaio ore 10,30 proiezione per la cittadinanza con introduzione delle autorità.

Ingresso gratuito.