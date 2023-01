SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati affidati alla ditta Emme Impianti di San Benedetto del Tronto i lavori di efficientamento energetico del Cinema Teatro “Concordia”.

I lavori sono cofinanziati per 52.640 euro dallo Stato nell’ambito degli interventi del Pnrr previsti la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, hanno un costo complessivo di 76.328 euro di cui 58.550,17 per lavori ed 17.777,83 per somme a disposizione, e consistono nella sostituzione dei corpi illuminanti interni ed esterni con lampade a Led e l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’impiantistica per ottimizzarne l’utilizzo.

“Il tema dell’efficientamento energetico della sala – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti – era quello rimasto insoluto dopo la riqualificazione del teatro avvenuta pochi anni fa. Ora riusciamo ad agire anche su questo fronte grazie a i finanziamenti del Pnrr intercettati dal nostro Comune. Secondo il cronoprogramma previsto dalle regole del Piano, la conclusione dei lavori e il collaudo dovranno avvenire entro il 21 dicembre 2025, ma contiamo di fare molto prima”.