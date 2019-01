Sale la febbre per il ritorno in campo dei rossoblu dopo la sosta. Botteghino della Nord aperto da stamane alle 9. Tanti bambini allo stadio. Formazioni: Stanco e Russotto inizialmente in panchina?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano poche ore a Samb-Teramo, seconda gara del girone di ritorno del campionato che arriva dopo un lungo periodo di sosta. C’è una gran voglia di calcio giocato in città col Riviera che si preannuncia già pieno, sia di tifosi di casa (botteghini della Nord aperti dalle 9 fino a orario gara) che ospiti i quali, ieri sera, hanno chiuso la prevendita alle 19 con 491 biglietti staccati per la trasferta di San Benedetto.

Allo stadio ci saranno anche tanti bambini: 3mila i biglietti distribuiti in settimana nelle scuole del territorio da parte della società. Parte del progetto 3P della lega per riportare le famiglie negli stadi. Proprio per questo 11 bambini scenderanno in campo con i calciatori e oltre ai tanti piccoli tifosi rossoblu saranno presenti sugli spalti anche 60 bimbi della Scuola del Teramo Calcio che raggiungeranno il Riviera con un autobus messo a disposizione dal Sindaco di Teramo, che guarderà l’incontro col collega Pasqualino Piunti.

Viale dello Sport, per quanto riguarda la viabilità, sarà chiuso dalle 16 e 30 con il divieto di sosta su tutta la via. Non saranno accessibili inoltre il parcheggio Nord del Riviera della Palme né quello antistante il Palazzetto dello Sport. Non saranno validi i pass per il parcheggio ospiti.

Per quanto riguarda il calcio giocato, infine, i rossoblu non convocano Ilari (squalificato), i giovani Brunetti e Panaioli (in odore di rescissione) e il neoacquisto Scalera per il quale sono sorti degli intoppi in ordine al perfezionamento del tesseramento per ragioni burocratiche. Rientrano Stanco, Biondi e Bove, calciatori a lungo ai box prima della sosta ma per loro è probabile la panchina, almeno dall’inizio, stando alle indicazioni che ha dato ieri Roselli in conferenza stampa col mister che probabilmente punta a un rientro graduale visto pure l’imminente successivo impegno di martedì sera a Pesaro contro la Vis.

Ecco quindi che proviamo a buttare giù la probabile formazione anti-Teramo:

Pegorin

Celjak Miceli Zaffagnini

Rapisarda Gelonese Caccetta Cecchini Signori

Calderini Di Massimo

