La media regionale è invece di presenze pari a +0,69%. Così San Benedetto recupera in parte la perdita causata nel 2017 dagli eventi sismici dell’anno precedente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Finalmente, con grande ritardo rispetto alla consuetudine, dalla Regione Marche arrivano i dati sui flussi turistici del 2018 per San Benedetto. Che sono confortanti e segnano un pieno recupero rispetto alla contrazione registrata nel 2017, annus horribilis seguente al disastro del terremoto.

Nel periodo gennaio-ottobre 2018 gli arrivi sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2017 del 7,94%; le presenze invece sono aumentate dell’1,29% . In termini nominali si tratta di un + 9mila persone per quanto riguarda gli arrivi e +13 mila per le presenze. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo di San Benedetto Pierliuigi Tassotti durante una conferenza stampa di inizio anno dell’Amministrazione Comunale.

La media regionale è invece di presenze pari a +0,69% e arrivi +5,65%.

L’Amministrazione comunale ne parlerà venerdì prossimo in un incontro con le associazioni turistiche che si terrà alle ore 17.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 456 volte)