“Merenda d’autunno” è il titolo dell’incontro con lo scrittore e filosofo Antonio De Signoribus il quale, domenica 25 novembre dalle ore 18, presso la caffetteria della libreria Mondadori del CorridoMnia shopping park di Corridonia, allieta i presenti con la lettura di alcune tra le più belle fiabe e leggende della nostra regione, tratte dalla sua raccolta “Fiabe e leggende delle Marche”.

Nel corso dell’incontro, moderato dal Dottor Francesco Liberati, si tiene una degustazione d’autunno, composta da otto assaggi, uno per ogni sezione in cui il libro è diviso: Astuzia e Stupidità; Casi Cosmici; Re, figli di re e dintorni; I Patti; Casi difficili ed eroici; Gli Aiutanti; Casi Misteriosi; Tesori Nascosti.

Ingresso gratuito.

Dopo il grande successo riscosso dai racconti del filosofo scrittore nell’ambito dell’evento “Castagne al borgo” e dalla Lectio Magistralis sulla letteratura orale presso l’Accademia Malibran di Altidona, domenica si presenterà una nuova imperdibile occasione per ascoltare dal vivo uno dei massimi studiosi di cultura orale, il nostro Grimm marchigiano, Antonio De Signoribus.

