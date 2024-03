Antonio De Signoribus, è nato e risiede a Cupra Marittima. È filosofo, scrittore, antropologo, nonché Maestro di letteratura fiabistica internazionale. Ha pubblicato diversi libri di Cultura orale e di Letteratura fiabistica popolare, che ha rivisitato, con esiti sorprendenti, in chiave filosofica, psicoanalitica e antropologica, tanto da occupare un suo spazio e una sua riconoscibilità in ambito nazionale e oltre.

Il nostro autore è stato chiamato a darne testimonianza in tutte le più importanti Rassegne letterarie nazionali e internazionali, compresa la mostra internazionale del libro di Torino. È stato recensito, più volte, da Rai 3, e dalla Pagina Cultura del Corriere della Sera, e da altre testate giornalistiche marchigiane e nazionali online.

Antonio vanta la produzione di otto libri e la sua ultima opera si intitola “Le sette noci d’oro”.

Alcuni suoi lavori sono usciti in collane, antologie, e in cartelle d’arte. Le sue fiabe sono state musicate ed eseguite da orchestre, gruppi e cori oltre a essere interpretate da appassionati, da attori famosi, e da professionisti della parola. Sono inoltre studiate, interpretate e disegnate nelle scuole. Per la sua intensa attività di studioso e di ricercatore scrupoloso ha avuto numerosi premi e riconoscimenti.