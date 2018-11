SAN BENEDETTO DEL TRONTO – News dall’infermeria della Samb. La società rossoblu, tramite i suoi canali di informazione comunica che il capitano Francesco Rapisarda ha accusato un risentimento muscolare durante l’allenamento di stamattina. La situazione è sotto monitoraggio da parte dello staff medico che tiene d’occhio pure Russotto che era alle prese con una forma virale piuttosto persistente e che continua a lavorare a parte col fisioterapista Marco Minnucci.

NEWS DALL’INFERMERIA. Se Rapisarda dovesse saltare Samb-Triestina è probabile che al suo posto venga schierato Gemignani, a meno che Roselli non provi un inserimento immediato del nuovo arrivo Celjak, che in carriera ha ricoperto quasi sempre proprio il ruolo di Rapisarda. Resta fermo ancora Brunetti (ormai da mesi) mentre la società di Viale Dello Sport comunica anche che Gabriele Bove (infortunio muscolare anche per lui, fermo da quasi un mese) tornerà in gruppo a inizio settimana prossima.

ARBITRA CARELLA. Intanto è stata comunicata la terna arbitrale che dirigerà Samb-Triestina di domenica pomeriggio. Fischierà Luigi Carella di Bari aiutato dagli assistenti Micaroni e Di Giacinto. L’arbitro pugliese recentemente ha diretto la Samb nella vittoria casalinga (ai rigori) contro il Fano in Coppa il 10 ottobre scorso e ancora prima il 21 marzo quando gli uomini allora allenati da Capuano superarono 2-1 in casa il Vicenza con i gol di Miracoli e Di Massimo.

RUSSO RESTA IN PROVA. Per quanto riguarda il mercato, invece, il centrocampista Salvatore Russo, arrivato in prova una settimana fa resta in fase di valutazione della società e si allenerà un’altra settimana a San Benedetto prima che i rossoblu prendano una decisione definitiva.

