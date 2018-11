GROTTAMMARE – La seconda fase del progetto di eliminazione del manto di asfalto in via Palmaroli sarà presentata ai residenti del centro storico di Grottammare lunedì 12 novembre, in occasione del secondo appuntamento del ciclo di incontri tra amministratori e cittadini “Le giornate della partecipazione”. L’assemblea si terrà nel Teatro dell’Arancio, con inizio alle ore 21.15.

I dettagli del progetto che concluderà la riqualificazione di via Palmaroli verranno dunque presentati ai residenti della zona. L’intervento permetterà di avanzare di altri 80 metri il lastricato in acciottolato, inglobando nel percorso l’Ospitale, l’immobile recentemente recuperato sede di uffici comunali dell’area tecnica e casa delle associazioni. L’opera, che è prevista nel bilancio comunale per l’importo complessivo di 187.000 €, è in linea con quanto già realizzato in Largo di Porta Maggiore (area dello scavo archeologico e affaccio sul mare) ma contiene anche lavori accessori per migliorare la funzionalità dei sottoservizi.

Il programma de “Le giornate della partecipazione” è costituito da 6 assemblee di quartiere. Oltre a lunedì 12, è fissato alla prossima settimana – giovedì 15 novembre – l’incontro con i residenti della zona Oasi Santa Maria dei Monti c/o il convento dei Frati minori.

Seguiranno: lunedì 19 novembre, assemblea con i residenti delle zone Valtesino, San Martino, via Bernini ovest e via Cilea al Bocciodromo comunale; giovedì 22, Ischia I e Montesecco nel centro sociale Ischia I; lunedì 26, Zona Ascolani nel centro sociale “Fulgenzi”.

Il calendario degli incontri nei quartieri si intreccia per questa edizione con un progetto di approfondimento culturale che affronterà i temi della cittadinanza, dell’associazionismo, della democrazia partecipativa, dell’ambiente e dei diritti dei cittadini in generale, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura”. Il calendario è composto da 4 appuntamenti, ai quali prenderanno parte esperti o autori dei libri stessi, a partire da novembre fino a gennaio: 23 novembre “Italia civile. Associazionismo, Partecipazione e Politica” di Roberto Biorcio, Tommaso Vitale; 14 dicembre, “La politica e il contratto” di Fabrizio Di Marzio; 11 gennaio, “Un mare di plastica” di Franco Borgogno; 25 gennaio, “Attrezzarsi per la città” di Mimmo Natale.

La partecipazione agli incontri (nella Sala consiliare alle ore 18) è libera.

