SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società sportiva Stella del Mare è stata invitata dalla Fondazione Libero Bizzarri per parlare alle scuole del suo progetto “Yes! I can… tutti possono fare la differenza”.

Ad illustrare il progetto della società sambenedettese che nel passato Campionto di calcio FIGC “Quarta Categoria” ha conquistato, alla sua prima uscita assoluta, il titolo regionale “special” è stato il prof. Roberto Ciferni deus ex machina della società giallo-oro.

Tanti i temi trattati nell’intervento tra cui l’importanza dello sport (il calcio è solo una parte del progetto) per i cosiddetti “ragazzi speciali” e quindi l’importanza della divulgazione di tali attività anche tra i giovani della città nella ricerca della massima inclusione sociale, grande ricchezza per tutta la comunità sambenedettese.

“Spero sarete ambasciatori della Stella del Mare tra le famiglie dei vostri amici e conoscenti “speciali”- ha detto il prof. Ciferni – perchè lo sport fa miracoli e noi i miracoli li vediamo tutti i giorni negli occhi dei nostri ragazzi. Purtroppo molte famiglie preferiscono non esporsi troppo e rimanere nella penombra, a volte scottate da esperienze negative. Dobbiamo quindi promuovere tutti insieme, con entusiasmo, le attività sportive per tutti loro fino a quando sono ancora nel mondo della scuola dato che una volta fuori, è molto più complicato coinvolgerli”.

“Lo sport può diventare uno scopo di vita importantissimo per tutti loro, è un’occasione troppo grande che non possiamo far perdere loro. Vi invito tutti, inoltre, a venire a fare qualche allenamento con la Stella del Mare “for special”, sarebbe una esperienza bellissima che rimarrà nel vostro cuore. Avete la grande responsabilità di dover costruire un mondo migliore ed io, ho grande fiducia in tutti voi. Vi aspetto!”.

La Stella del Mare, intanto, si sta preparando all’inizio del suo secondo Campionato di calcio FIGC con tante belle novità in cantiere che verranno illustrate in occasione della sua prossima

