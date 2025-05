TERAMO – Sabato 3 maggio 2025, sotto un bellissimo sole, si è svolta la tappa Interregionale di Atletica Leggera Fisdir presso il centro sportivo Gammarana di Teramo.

La Stella del Mare ha partecipato alla manifestazione con ben 9 atleti a conclusione di un percorso durato 8 mesi.

Per la società sambenedettese, centro di avviamento allo sport paralimpico “CASP”, questo appuntamento è stato solo il primo dei 5 in programma nel mese di Maggio, in pratica un vero e proprio “tour de force” per la società sambenedettese che in ogni week end sarà protagonista con i suoi atleti in giro per l’Italia per le finali interregionali/nazionali dei vari sport promossi durante l’anno:

3 Maggio Teramo (atletica leggera FISDIR);

10 Maggio Roma (Tiro con l’arco FISDIR);

17 Maggio Roma (calcio FIGC);

22 Maggio Terni (tennis tavolo FITET);

23 Maggio Terni (nuoto salvamento FISDIR);

24/25 Maggio Terni (nuoto FISDIR)

Tornando alla manifestazione di Teramo, sono state molte le società partecipanti: ASD Atletica L’Aquila, ASD Uguali nello sport Pescara, ASD Accademia Soccer Pescara, APD Vita e Sport Chieti, APD Tethys Chieti, ASD Pietro Mennea Chieti, ASD Stella del Mare San benedetto, ASD Villa Silvia Salerno.

Tante le medaglie conquistate in pista dagli atleti sambenedettesi che come sempre, hanno dato il loro meglio:

– Marco Castelletti ARGENTO (batteria) nei 50 mt con il tempo 11.08

– ORO (assoluto) nella Marcia con il tempo 2.53.00

– Linda Piatti ORO (assoluto femminile) nei 50 mt con il tempo 12.81

– ARGENTO (assoluto femminile) nella Marcia con il tempo 3.48.00

– Gabor Traini ARGENTO (assoluto) nei 50 mt con il tempo 8.61

ARGENTO (assoluto) nella Marcia con il tempo 3.03.00

– Elia Capriotti ORO (batteria) nei 50 mt con il tempo 9.58

MEDAGLIA nella Marcia con il tempo 3.08.00

– Giacomo Neroni BRONZO (assoluto) nei 50 mt con il tempo 9.13

BRONZO (assoluto) nella Marcia con il tempo 3.07.00

– Michele Nardella ORO (batteria) nei 50 mt con il tempo 10.63

MEDAGLIA nella Marcia con il tempo 3.14.00

– Pietro D.G.Mastro ARGENTO (batteria) nei 50 mt con il tempo 10.97

MEDAGLIA nella Marcia con il tempo 3.39.00

– Denis Aloisi BRONZO (batteria) nei 50 mt con il tempo 15.18

MEDAGLIA nella Marcia con il tempo 4.14.00

– Diego Chiaramoni MEDAGLIA nella Marcia con il tempo 5.41.00

MEDAGLIA nei 50 mt con il tempo 45.26

Complimenti a tutti gli atleti che si sono impegnati nel corso di tutto l’anno sportivo nella disciplina dell’atletica, complimenti all’istruttore FIDAL Ettore Canali per averli accompagnati nel loro percorso di crescita con passione ed amore… “tutti possono fare la differenza”.