TERAMO – Polizia in azione nella tarda serata del 10 ottobre.

Gli agenti sono dovuti intervenire presso un bar di via Roma a Teramo per un cliente “intemperante”.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un 37enne dimorante a Teramo, ubriaco che stava infastidendo alcuni clienti e non ha mancato di proseguire nel suo “comportamento” anche contro i poliziotti, rifiutandosi di seguirli ed opponendo resistenza quando hanno cercato di farlo salire sul veicolo ed allontanarlo dal bar.

E’ stato, così, condotto a fatica in Questura dove è rimasto il tempo necessario per fargli passare la “crisi in atto”, poi è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

