La prima attività in programma è un Corso Base della durata di dodici lezioni di due ora ciascuna, rivolto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dal mese di ottobre, il Circolo degli Scacchi di Offida svolgerà le proprie attività presso il Centro giovani “Giacomo Antonini” in via Virginia Tedeschi 13 a San Benedetto Del Tronto.

L’amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze della struttura, metterà a disposizione il locale al primo piano del Centro Giovani nei pomeriggi di lunedì e sabato per corsi ed attività scacchistiche. Il Circolo degli Scacchi, da tempo impegnato a diffondere la conoscenza e la pratica del gioco degli scacchi tra i giovani, intende contribuire, in collaborazione con le altre realtà presenti, a fare del Centro “Giacomo Antonini” un luogo di aggregazione sociale per le nuove generazioni.

La prima attività in programma è un Corso Base della durata di dodici lezioni di due ora ciascuna, rivolto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il corso si svolgerà il lunedì dalle 17 alle 19 a partire da lunedì 15 ottobre. Sabato 6 ottobre soci e sostenitori si ritroveranno con quanti vorranno intervenire per festeggiare l’inizio delle attività annuali. Per info, 328-6111384.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)