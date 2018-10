PUBBLI-REDAZIONALE – Una giornata, il 7 ottobre, dove l’olio la farà da padrone, con degustazioni, convegni, danze ed attività per i più piccoli. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0736890027

PAGLIARE DEL TRONTO – Arriva, domenica 7 ottobre, in via Schiavoni 3, l’edizione 2018 della “Festa dell’olio novello”. Una giornata, promossa dall’Oleificio Silvestri Rosina, dedicata completamente all’olio novello. Per tutta la giornata i partecipanti potranno gustare l’olio accompagnato da varie tipicità locali.

Non mancheranno numerose attività pronte a condire l’intera giornata. Il pomeriggio, alle ore 18, vi sarà il convegno del professore Leonardo Seghetti sulle 3 diverse tecniche di estrazione dell’olio: tradizionale, continuo a 2 e a 3 fasi. Sarà una relazione dello studio effettuato nella Campagna Olearia 2017. Dalle 17.30 animeranno la giornata le musiche e le danze de “I Pizzicati Piceni”. Alle 20, invece, sarà il turno di “Primo in Frantoio”.

Saranno presenti, inoltre, attività per i più piccoli, come le “Filastrocche Nutraceutiche” del “Magik Clown Ciogo”. Altro evento di rilievo sarà la premiazione del concorso “Chicco d’oliva”, rivolto alle V^ classi elementari dell’Istituto Comprensivo Spintetoli-Pagliare, in collaborazione con l’associazione FIDAPA di Ascoli Piceno.

Da ricordare, infine, come l’Oleificio di Silvestri Rosina nel 2015 sia stato insignito del “Premio Medusa”, prestigioso riconoscimento per le eccellenze agroalimentari.

