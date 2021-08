Dal 2005 l’azienda ha conquistato oltre 46 menzioni di qualità sulle principali guide agli olii extravergini. Inoltre, ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti su scala nazionale e internazionale. L’oleificio Silvestri Rosina è in via Schiavoni 3 a Spinetoli. Info: 0736.890.027 – 347.865.37.43 – info@oliosilvestri.it.

Le olive del nostro territorio sono citate negli scritti di Plinio, Palladio, Catone, Marco Varrone, Marziale, Papa Sisto V, Garibaldi, Rossini, Carducci e Puccini.

Dolci, croccanti, dal nocciolo piccolo e con tanta polpa, esse sono state riconosciute come prodotto Dop nel 2006.

A partire da questi meravigliosi frutti, l’Oleificio Silvestri Rosina produce un olio monovarietale “Tenero Ascolano”, che deriva un’accurata selezione di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Si tratta di un olio molto fluido, di colore verde tendente al giallo, dal sapore armonico con un proprio caratteristico flavour di foglia di pomodoro e carciofo. Se la raccolta avviene più tardi, l’olio emanerà sentori di frutta esotica. Condimento naturale e indispensabile per una sana alimentazione, esso è consigliato per condire carni, bruschette, verdure e pesce.

Grazie all’utilizzo di dell’oliva tenera ascolana, lavorata sapientemente e meticolosamente, l’Oleificio Silvestri Rosina ha ricevuto il riconoscimento di azienda fondatrice del Consorzio per la Tutela dell’Oliva Ascolana del Piceno Dop.

Numerosi sono altri premi e riconoscimenti di cui l’azienda vanta.

Dal 2005 l’azienda ha conquistato oltre 46 menzioni di qualità sulle principali guide agli olii extravergini, sia nazionali sia internazionali. Inoltre, ha ricevuto la Certificazione Biologica Suolo e Salute IT ASS 19566.

Nel 2006 è la volta del premio “Artigiano Alimentare dell’Anno”, slow food piceno per il presidio dell’oliva tenera ascolana in salamoia.

Nel 2013 l’Oleificio è stato vincitore di due concorsi internazionali: “L’Oro dei due Mari” e “Extrascape” per il miglior olio extravergine ottenuto dal miglior paesaggio olivicolo.

Il 2015 è l’anno del “Premio Medusa”, dalla Fondazione Sapientia Mundi, per l’idea dell’olio Novello. Premio istituito in occasione dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta“. Apponendo l’etichetta “Novello”, l’azienda ha incuriosito il consumatore a utilizzare un olio ricco di polifenoli ed antiossidanti, indispensabili per la salubrità ed elementi essenziali della Dieta Mediterranea. Infatti nell’olio novello è presente una sostanza, l’oleocantal, che è simile all’ ibruprofene e ha quindi proprietà antinfiammatorie, preparando il nostro organismo alla stagione più fredda. Già nel 2013, questo olio aveva ottenuto un riconoscimento come secondo classificato nell’ambito del concorso “Dal Piceno al Mondo”.

