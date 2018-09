SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per permettere la demolizione in sicurezza di un edificio in via Marsala, mercoledì 26 settembre dalle ore 9 alle ore 24 sarà interdetto il transito veicolare e pedonale in via Calatafimi, nel tratto compreso tra Piazza San Giovanni Battista e Via Manzoni.

Il Comune di San Benedetto ha diramato la notizia in giornata.

