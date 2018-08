TORTORETO LIDO – Sabato, 11 agosto, alle ore 21,30, a Tortoreto Lido, con ingresso libero, serata inaugurale che decreterà l’avvio vero e proprio della XVIII edizione del Palio del Barone.

Il corteo storico medievale sarà aperto da trampolieri e dai tamburini di Tortoreto con la magnificenza della nobiltà del tempo, poi il Barone e la Baronessa, insieme a tutta la corte, la Gran Dama, le dame e cavalieri, le ancelle, uomini in arme, tamburi e sbandieratori. Sarà la volta poi della presentazione e premiazione del Drappo della vittoria realizzato dall’artista Caterina Moscadelli di Siena.

La serata proseguirà con la benedizione del Drappo impartita da Padre Gregorio e la consegna dei doni della terra alla Chiesa in segno di ringraziamento. Successivamente la serata sarà animata da evoluzioni degli sbandieratori della città di Ascoli, da spettacoli di trampolieri e giullari. Oltre al Gruppo Tamburi, interpretato dai ragazzi di Tortoreto, da quest’anno anche un gruppo di danzatrici interpretato da ragazze tortoretane che si esibiranno in coreografie medievali realizzate per l’occasione. La serata sarà condotta da Paolo Sinibaldi. La vincitrice e disegnatrice del 18° Drappo della Vittoria è Caterina Moscadelli. Nata a Siena, dopo il diploma all’ Istituto d’Arte di Siena, ha conseguito una borsa di studio per frequentare i corsi di Incisione e Litografia, dei Professori D. Viggiano e G. Giulietti, presso la scuola Internazionale d’Arte Grafica “Il Bisonte” a Firenze. Successivamente ha conseguito la qualifica di restauratore di decorazioni murali e affreschi seguendo i corsi diretti dal Professore M. Cavallini dell’Istituto d’Arte di Firenze con la collaborazione del Professore F. Messina. Negli anni ‘90 inizia la sua attività nel campo del restauro di affreschi e manufatti di altro tipo.

Ha svolto i suoi interventi di restauro in numerosi palazzi, chiese e ville di Siena. Per quello che riguarda la pittura si esprime sia eseguendo soggetti moderni che tradizionali e in particolar modo legati all’iconografia del Palio di Siena, esprimendo al meglio le sue potenzialità e nel pieno rispetto delle regole e della tradizione. Partecipa a esposizioni di pittura in tutta Italia. Ama la musica e da qualche tempo ha iniziato a studiare pianoforte. Ama modellare la pasta polimerica e per questo ha un negozio negli Stati Uniti per la vendita online di gioielli fatti a mano. Il 18° Drappo della vittoria, la sera del 16 agosto, verrà consegnato al vincitore della sfida tra le due contrade: Terranova (9 titoli all’attivo) e Terravecchia (8 titoli).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte, 20 oggi)