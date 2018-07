12 donne hanno ricevuto in dono una pergamena per essersi distinte in diversi settori, sia nelle Marche che nell’Abruzzo. “Donna dell’anno” è risultata Patrizia Sdruscia di San Benedetto del Tronto; “Donna Gold”, invece, è stata la senatrice Paola Perlino di Sulmona. Per Alessandra Borgia, infine, il diploma come “Telegiornalista del 2018”