L’Area Vasta 5 ha una rete clinica cardiologica che non può fare a meno della UTIC Spoke di San Benedetto, in rete con la UTIC Hub di Ascoli Piceno, anche perché quest’ultima non ha personale sufficiente per tutti i casi di cardiopatia acuta dell’AV5. preoccupa la smobilitazione delle UTIC della fascia costiera soprattutto durante il periodo estivo quando la popolazione aumenta significativamente”.Questa preoccupazione dal 2013 si è trasformata a San Benedetto in atteggiamento “dolosamente omissivo” da parte della ASUR, atto a ignorare il flusso turistico durante i mesi estivi che sovraccarica il pronto soccorso di accessi per cardiopatie acute. Si capisce bene come questo comportamento superficiale dei vertici della ASUR metta in pericolo la vita dei cittadini residenti sulla costa sud della regione e di quelli ivi presenti per turismo.

Per questo motivo chiediamo al consiglio di votare all’unanimità questa mozione che darebbe un segnale forte all’Assessore alla sanità (a garanzia anche dei tanti turisti che sceglieranno i nostri territori per le loro vacanze) per rispristinare l’UTIC al più presto presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto”.