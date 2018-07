GROTTAMMARE – La città raccontanta in tante fiabe, questo è il successo raggiunto nel 2014 da Andrea Persiani, che con la sua raccolta “C’era una volta Grottammare” ha mescolato la realtà dei personaggi storici cittadini con il mito e la fantasia delle fiabe.

Il successo non si è fermato qui, proprio quest’anno ha fatto sì che le sue fiabe potessero essere lette anche all’estero, con l’accurata traduzione in inglese condotta insieme ad Andrea Angelozzi, al suo primo lavoro da traduttore in seguito alla sua laurea, Chiara Rocchi e l’inglese Angela Logue. “C’era una volta Grottammare” oggi si può chiamare anche “Once upon a time Grottammare”.

“Il merito va anche all’Amministrazione che mi ha sostenuto – afferma Persiani – e mi ha permesso di contestualizzare le realtà grottammaresi nelle fiabe per bambini. Ciò è stato possibile grazie soprattutto alla storia che vanta Grottammare e al gran numero di personaggi che vi hanno vissuto. Abbiamo raggiunto quasi 20oo pubblicazioni, che si possono trovare, oltre al prossimo festival Anime Buskers, anche in alcuni hotel, nel punto informativo in piazza Kursaal e nella Biblioteca in spiaggia”.

