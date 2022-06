SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presso la sala del Museo della Civiltà Marinara, questa mattina, giovedì 24 giugno, è stato presentato il progetto “Le Panchine del Racconto”. L’iniziativa si è aggiudicata il bando del XVI Concorso “Idee in movimento” ed è organizzata dal MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) della Diocesi di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con CNA.

L’iniziativa ha l’obiettivo di riscoprire le tradizioni locali attraverso il racconto e favorire l’interconnessione generazionale, per non perdere la memoria e le radici storiche. Coinvolti quattro Comuni della Diocesi, dal mare all’entroterra: Grottammare, Acquaviva Picena, Montedinove e Rotella.

L’attività prevede il racconto di storie popolari ai più piccoli durante un momento di animazione, mentre l’artista Maria Cristina Pompei decorerà una panchina del paese, ispirandosi al racconto.

Il coordinatore del progetto Andrea Persiani spiega come è strutturato il progetto: “I giovani sono andati in cerca di racconti ascoltando gli anziani del paese, storie che saranno poi narrate ai bambini che ne faranno dei disegni; tutto il materiale verrà raccolto in un libro che rimarrà a memoria dell’evento insieme alle panchine decorate”

Le letture animate e la performance artistica si terranno il 7 Luglio a Grottammare presso il Parco Rinascita (Tesino Village), il 16 Luglio ad Acquaviva Picena in viale Leopardi davanti all’oratorio, il 17 Luglio a Montedinove in Piazza Del Duca ed il 6 Agosto a Rotella a Piazzale Europa.