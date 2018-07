SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è chiusa Domenica sera con l’entusiasmante esibizione delle Giovani Band della Scuola di Musica Giocondi e con l’estrazione dei Premi la tradizionale Festa del Quartiere Marina Centro. Grande partecipazione e affluenza di pubblico hanno caratterizzato entrambe le giornate seppur la Festa stessa cadeva in concomitanza di tanti eventi organizzati nello stesso week end.

E’ perfettamente riuscito l’intento del Comitato di Quartiere di accontentare i gusti dei più grandi e dei più piccini attraverso una serie di iniziative mirate che hanno coinvolto piacevolmente tutti e sortito l’effetto di riempire una Piazza Montebello che così viva non si vedeva da anni. Dall’animazione per i bambini passando per il grande concerto del sabato sera, dalla partecipata celebrazione eucaristica all’emozionante e divertente spettacolo teatrale in vernacolo sambenedettese della Ribalta Picena tutto è riuscito molto bene coinvolgendo le centinaia di persone che hanno deciso di trascorrere le due serate con il nostro quartiere.

Il Comitato esprime tutta la sua soddisfazione ed intende ringraziare i tanti volontari che hanno prestato il proprio lavoro ed il proprio tempo per la buona riuscita di questo sentito evento locale. Di seguito indichiamo infine i numeri vincenti della sottoscrizione volontaria a premi, già pubblicati lo scorso. Lunedi sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato di quartiere Marina Centro:

1 Premio al biglietto N° 1204

2 Premio al biglietto N° 1460

3 Premioal biglietto N° 1777

4 Premio al biglietto N° 1082

5 Premio al biglietto N° 1714

6 Premio al biglietto N° 1304

7 Premio al biglietto N° 1930

8 Premio al biglietto N° 1734

9 Premio al biglietto N° 1713

10 Premio al biglietto N° 1517

11 Premio al biglietto N° 1615

12 Premio al biglietto N° 1746

13 Premio al biglietto N° 1879

14 Premio al biglietto N° 1723

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)