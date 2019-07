SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa inviatoci dal comitato di quartiere Marina Centro.

“Dopo il grande successo dello scorso anno torna la ormai tradizionale Festa del Quartiere Marina Centro, che avrà come titolo da un tratto di una celebre poesia di Bice Piacentini…Sammenedette care bbille mì!

Sabato 13 e Domenica 14 luglio nella storica Piazza Montebello avrà luogo questo importante momento di aggregazione sociale che andrà ad accontentare i gusti di grandi e piccini attraverso un programma di assoluto rilievo e di garantito divertimento stilato grazie anche all’aiuto delle associazioni che fin da subito hanno deciso di appoggiare nuovamente l’iniziativa.

Si inizierà sabato 13 ore 18 con “i giochi di una volta” a cura di Giuliano Zazzetta, che mostrerà ai bambini come si divertivano i loro coetanei un tempo con giochi fatti a mano: seguirà Francesco Bovara che mostrerà “quando il legno è passione” con vere opere d’arte in legno fatte a mano.

Durante il pomeriggio saranno protagonisti i laboratori di riciclo creativo a cura di Spazio Montessori Oggi in collaborazione con il Centro d’Infanzia Barbalbero, nei quali i bambini avranno la possibilità di reinventare i monumenti più famosi della nostra città. La serata continuerà con la musica dal vivo della Zio Berny e la BB Band che presenteranno un tributo a Zucchero mostrando la loro bravura e professionalità.

Domenica 14 luglio alle ore 18.30 la Santa Messa presieduta dal parroco della Cattedrale Santa Maria della Marina, Mons. Romualdo Scarponi; al termine della celebrazione il Comitato omaggerà con una targa ricordo Giuseppe Romani, storico uomo di mare residente nel nostro quartiere, quasi centenario. Dopo l’apertura degli stand gastronomici, alle ore 21.15 si terrà l’immancabile e atteso spettacolo in vernacolo sambenedettese a cura della Ribalta Picena, per poi continuare con l’esibizione della Band “Gli Inglobati” della scuola di musica Giocondi, partner sempre collaborativo del Comitato di Quartiere. La Grande novità di questa edizione sarà la Cena! Quattro note e stimate attività commerciali del quartiere, Olio Pesce Fritto, Nudo & Crudo, Pescheria del Centro e Caja Fuerte, si sono unite per organizzare gli stand gastronomici e offrire per tutta la durata della Festa dell’ottimo pesce all’insegna della vera sambenedettesità. La Festa terminerà quindi con l’estrazione di premi della lotteria del quartiere organizzata a fini di beneficenza.

Il Comitato di Quartiere Marina Centro intende infine ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte quelle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento nonché i Main Sponsor, che hanno contribuito sia con un contributo economico sia con la donazione dei premi per la lotteria.”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.