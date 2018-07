SPINETOLI – L’Oleificio Silvestri Rosina presenta “S-Pizzica Il Piceno: Zenzerolio… E il Piceno SpeZiale”; una degustazione a tema che ogni lunedì delizierà il vostro palato.

Lunedì 23 luglio l’Oleificio vi aspetta per una Cena in Frantoio con Degustazione della specialità prodotta dalla Molitura di olive e radici di “Zenzero”. Un aromatizzato ottimo per condire e “profumare” tante stuzzicherie, che assaggerete fantasticando con i racconti del Prof. Antonio De Signoribus con le sue “Fiabe e Leggende delle Marche”, mentre si è ristorati dalla danza dei I Piceni Pizzicati.

I posti sono limitati. Prenotazione è obbligatoria ai numeri: 0736890027 (Ufficio) o 3478653743 (Cellulare).

Oleificio Silvestri Rosina vi aspetta in Via Schiavoni 3, a Spinetoli.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 32 volte, 32 oggi)