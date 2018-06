MONTEPRANDONE – Lunedì 2 luglio alle ore 21.30, in piazza San Giacomo, nel Centro Storico di Monteprandone. Piceno d’Autore ospita Chicco Testa.

Coordina la presentazione, del libro “Troppo facile dire no“,la giornalista Barbara Capponi.

Laureato in filosofia, Chicco Testa è Presidente di Sorgenia Spa, in passato è stato Presidente dell’Enel e membro del Cda della Wind. Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei Deputati (Commissione Ambiente e Territorio) e dal 1980 al 1987 è stato Segretario Nazionale e poi Presidente di Legambiente. Sensibile al tema della salute ambientale e dell’energia ha scritto libri come: “Tornare al Nucleare? l’Italia, l’Energia, l’Ambiente” edito da Einaudi nel 2008 e “Contro (la) Natura” pubblicato da Marsilio nel 2014.

Coordinatrice della serata sarà Barbara Capponi giornalista e conduttrice Rai, lavora nella redazione economia del Tg1 realizzando servizi e inchieste per le varie edizioni del telegiornale. Dopo aver condotto per molti anni le edizioni del Tg1 del mattino, attualmente è nell’edizione pomeridiana dello stesso in cui c’è uno spazio dedicato all’approfondimento economico. Ha condotto in studio l’edizione estiva della “Vita in diretta” e collabora spesso con Rai5 per la conduzione in diretta di grandi eventi culturali. Ha collaborato con Il Messaggero e il Corriere Adriatico.

Dalle ore 21:15 ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo curato dall’associazione “12 note”, mentre al termine sarà possibile degustare prodotti tipici e piatti della tradizione proposti dal Ristorante San Giacomo e dalla Cantina “Il Sapore della Luna”.

E’ attivo il servizio di bus navetta gratuito per il Centro Storico di Monteprandone. Due le fermate previste: ore 20:30, Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti”, viale De Gasperi n. 141, San Benedetto del Tronto e ore 20:45 piazza Sacra Famiglia, quartiere Ragnola, Porto d’Ascoli.

Ricordiamo che il festival letterario è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall’associazione Culturale “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria “La Bibliofila”, con il patrocinio della Regione Marche, della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino e dell’Associazione Librai Italiani, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo e di AssiConsulting, con il sostegno di Estra, PicenAmbiente, Fai Standistica, GLS-Picena Express, Teknonet, Genny forniture industriali e vernici, Teng Arredamenti, Inim Electronics, Biomedica laboratorio analisi cliniche, Farmacia Comunale Monteprandone, Ristorante San Giacomo, Agriturismo e Cantina “Il Sapore della Luna”.

