SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 14 giugno, il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore allo sport Pierluigi Tassotti hanno ricevuto una delegazione del Sagan Tosu, squadra della Serie A giapponese che è in questi giorni in ritiro a San Benedetto.

La squadra nipponica era rappresentata dall’allenatore, il fermano Massimo Ficcadenti, ex centrocampista che dal 1985 al 1989 ha vestito la maglia della Samb e che ha fortemente voluto questa location per il ritiro, e dal presidente Minoru Takehara, che si è detto estremamente sorpreso per la bellezza della città e del suo lungomare in particolare.

La società nipponica, in segno di riconoscenza per la splendida ospitalità ricevuta, ha regalato al sindaco una maglia della squadra personalizzata e recante il numero 17 che in Giappone viene riservato ai tifosi speciali.

