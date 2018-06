SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riccardo Bugari, atleta olimpionico sambenedettese, due volte oro ai mondiali di pattinaggio, ha ricevuto negli uffici della Cna di San Benedetto del Tronto una targa che la Cna Picena ha deciso di assegnare a coloro che, nei rispettivi campi di competenza, si sono distinti in Italia e nel mondo. “Un’iniziativa – è il commento di Francesco Balloni, direttore generale della Cna di Ascoli – che punta a valorizzare a tutto campo il territorio e chi ci vive. Sempre in ottica di sviluppo dell’immagine e, quindi, del marketing della nostra provincia”.

La targa a Bugari è stata consegnata dopo la tradizionale Festa dell’Artigiano Piceno (riconoscimento pensato proprio per questa occasione) in quanto l’atleta non era presente alla manifestazione per altri impegni che lo hanno tenuto lontano dal Piceno. Nella foto la consegna del riconoscimento con il premiato e, per la Cna, il direttore territoriale e la responsabile dell’ufficio Cna di San Benedetto, Irene Cicchiello.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)