SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono iniziati questa mattina 4 giugno, e termineranno salvo imprevisti sabato 9 giugno, i lavori di rimozione di 20 piante di tiglio lungo via Pasubio.

Il 4 maggio scorso, durante una mattinata di maltempo, una di quelle piante si schiantò al suolo per fortuna senza provocare danni.

Dopo quell’episodio, il Servizio Aree Verdi del Comune ha proceduto, con l’ausilio di una ditta specializzata, alla verifica biostatica, strumentale e con il metodo VTA (che consente l’identificazione dei soggetti arborei a rischio statico attraverso l’individuazione ed il riconoscimento di sintomi esterni caratteristici della stabilità) delle essenze rimanenti.

L’indagine ha portato alla conclusione che occorreva abbattere, lungo tutto il tratto di via Pasubio, 20 piante sulle 35 esistenti in quanto rientranti in una classe di rischio di “estrema propensione al cedimento”.

Si ricorda che già nel 2012 fu eseguita analoga verifica statica sulle stesse piante e, in quell’occasione, altre piante dovettero essere abbattute .

In ogni caso, alla fine dell’estate nuovi tigli saranno messi a dimora negli stessi punti.

