SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cade la pioggia e primi disagi nella mattinata del 4 maggio.

A Porto d’Ascoli in via Pasubio è caduto un albero sulla Statale 16 e il tronco in mezzo alla carreggiata sta creando problemi alla circolazione.

Traffico intenso sulla Statale 16 e sulla Salaria. Disagi anche sulla Sopraelevata.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Il tronco è stato rimosso poco dopo e l’area interessata messa in sicurezza.

La circolazione, seppur lentamente, scorre. Segnalati allagamenti in alcune zone, in particolare alla rotonda di via Mare dove il transito è stato interrotto in attesa di essere ripristinato. Qualche disagio anche in area Agraria.

La situazione migliora in Riviera. Spunta anche un timido sole.

