SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Emblematico il caso di via Marradi dove automobilisti e motociclisti sono costretti ad una gincana per evitare rigonfiamenti e dissesti, ma sono molte le strade di San Benedetto che versano in condizioni disastrose”.

Così si apre la nota di Daniela Bigossi, segretaria Pd del circolo nord di San Benedetto: “È emergenza sicurezza per automobilisti e motociclisti a San Benedetto del Tronto a causa di strade e marciapiedi solcati dalle radici degli alberi che creano sporgenze e rompono il manto stradale fino ad emergere in superficie”.

Caso emblematico via Marradi, più nota come la salita dei Leoni. “Il tratto stradale è divenuto pericoloso, soprattutto di notte -denuncia Daniela Bigossi-, a causa di rigonfiamenti e dissesti provocati dalle radici degli alberi. Per evitare gli avvallamenti, dove si può, si è costretti a praticare una sorta di gincana. Ma quanti marciapiedi e quante strade di San Benedetto -prosegue Bigossi- sono solcati da radici di alberi, che pervicacemente solcano l’asfalto, lo spaccano fino ad emergere in superficie creando sporgenze insidiose e mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti, ma soprattutto, quella dei motociclisti? Tante”.

“All’amministrazione -aggiunge ancora-, latente su questo fronte, ricordo che è di sua competenza la necessità di garantire la massima sicurezza sulle strade, vigilandole e praticando manutenzione, per il bene degli utenti che le percorrono giornalmente e per il decoro della città. Sono fortemente preoccupata della superficialità e della noncuranza con cui opera questa amministrazione che dimostra di non avere a cuore il bene di questa città”:

“Per questo -conclude- invito il Comune a mettere in campo interventi urgenti per mettere in sicurezza le nostre strade ed in particolare su via Marradi, attualemnte impraticabile e pericolosa, soprattutto alle due ruote. Vigiliremo con attenzione e costanza affinché l’amministrazione faccio ciò di cui è responsabile e che le compete”.

