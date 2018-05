Il progetto è stato ideato da Chiara Santarelli dell’Associazione teatrale Caleidoscopio, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di San Benedetto del Tronto (ASUR, Area Vasta 5) e sostenuto dall’Associazione provinciale onlus “Insieme con voi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

“Prima o poi l’amore arriva” è lo spettacolo conclusivo del corso di teatro che si è sviluppato da febbraio a maggio presso il Cineteatro San Filippo Neri. Il progetto è stato ideato da Chiara Santarelli dell’Associazione teatrale Caleidoscopio, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di San Benedetto del Tronto (ASUR, Area Vasta 5) e sostenuto dall’Associazione provinciale onlus “Insieme con voi”. Appuntamento il 26 maggio alle 21.15.

A seguito del corso iniziato a febbraio con gli utenti del CSM, si è deciso di portare in scena un elaborato finale in cui tutti prendessero parte alla Performance e la donassero al pubblico, come scambio artistico.

L’amore è il fil rouge di tutto lo spettacolo, tema caro ad ognuno di noi e da scoprire sotto ogni sua sfaccettatura. Le operatrici saranno in scena e accompagneranno i partecipanti durante la Performance.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)