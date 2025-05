SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 9 maggio, alle ore 21:30, il Cineteatro San Filippo Neri ospiterà “Periodo Refrattario”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Carmine Del Grosso, autore comico noto per il suo sguardo tagliente e mai banale sulla contemporaneità.

“Periodo Refrattario” è una riflessione ironica, intima e filosofica sul nostro tempo. Carmine Del Grosso propone una lettura panoramica del presente, superando i limiti del postmodernismo e del chiacchiericcio da talk show. Il suo approccio comico restituisce al pubblico uno spettacolo che oscilla tra lo smarrimento individuale e la lucidità critica, senza mai rinunciare al sarcasmo. Non mancheranno momenti di comicità grottesca e provocatoria, che, come sempre, sapranno far ridere e riflettere.

Biglietti e modalità di acquisto

I biglietti sono acquistabili esclusivamente in formato elettronico: sarà sufficiente mostrarli all’ingresso dal proprio smartphone oppure stamparli comodamente a casa. Nessuna attesa per la consegna: un’opzione pratica e sostenibile.

Inoltre, l’evento è compatibile con diverse formule di pagamento, tra cui Scalapay (3 rate in 3 mesi), Carta della Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta del Docente, per garantire l’accesso a un pubblico ampio e variegato.