Un gruppetto di persone non aveva il biglietto o comunque non voleva comprarlo. All’arrivo della Polizia c’è stato un ‘fuggi fuggi’ e lì l’addetto sarebbe stato colpito da un pugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 20 maggio c’è stata della tensione su un pullman Start, circolante nella tratta Ascoli-San Benedetto.

Dalle prime indiscrezioni diramate un gruppetto di persone non aveva il biglietto o comunque non voleva comprarlo. L’operatore Fifa Security presente sul mezzo (per facilitazione, assistenza e trasporto pubblico) ha allertato la Polizia.

Quando sono state aperte le porte per far entrare gli agenti, c’è stato un ‘fuggi fuggi’ del gruppetto e in quel momento qualcuno avrebbe colpito con un pugno l’operatore della Fifa Security.

L’addetto è stato portato al Pronto Soccorso di San Benedetto per le cure mediche e gli accertamenti sanitari.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 19 oggi)