SANT’OMERO – La solidarietà fa sempre goal ed esce dal campo di gioco sempre vittoriosa.

Come ogni anno il Milan Club Val Vibrata “Luigi Quaglia”, forte dei suoi 400 tesserati, si rende partecipe di una nuova iniziativa benefica destinata ai più piccoli ed alle loro famiglie.

Dopo le donazioni degli anni passati a scuole ed associazioni locali di ricerca sulle malattie rare, per il 2025 il Direttivo ha voluto puntare su una forma di aiuto che è andato incontro a chi è costretto purtroppo a far ricorso a cure ospedaliere in tenera età.

“Grazie al dialogo con il personale di reparto e con la Asl locale, è stato creato un angolo ristoro e svago all’interno del reparto Pediatria – affermano dal Direttivo – In particolare sono stati donati dei frigoriferi, forno a microonde e del mobilio dove conservare giochi e libri.

È stato curato anche l’allestimento delle singole camere con tavoli da gioco e seggioloni”.

Naturalmente non potevano mancare le classiche uova di cioccolato per addolcire un po’ la permanenza dei piccoli nel periodo pasquale.

Il Presidente e il Direttivo aggiungono: “Passare giorni in ospedale non è mai una bella esperienza soprattutto se parliamo di bambini. Rendere gli ambienti dei nostri piccoli amici il più confortevole possibile è una cosa che ci è sempre stata a cuore, che sia una scuola, una parrocchia o un ospedale. Abbiamo voluto creare un angolo anche per i genitori che grazie a queste attrezzature avranno a disposizione degli spazi dove ad esempio conservare beni o prodotti alimentari o far giocare in sicurezza i propri piccoli”.

Il Presidente e il Direttivo proseguono: “Grazie ai nostri fedelissimi tesserati ed a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative, anche quest’anno siamo riusciti a trasformare la nostra passione calcistica in qualcosa di tangibile per il nostro territorio. E di questo siamo tutti molto orgogliosi.

Un ringraziamento particolare va al personale ospedaliero con cui ci siamo interfacciati in questi mesi e soprattutto ai nostri tesserati ed al Direttivo del Club perché è solo grazie a loro che questi progetti si possono realizzare”.

Alla fine concludono: “Cogliamo l’occasione per invitare tutti i tifosi o simpatizzanti rossoneri ad unirsi dalla prossima stagione alla nostra famiglia rossonera. Più siamo, più possiamo fare”.

Info per il tesseramento

Contatti del Milan Club Val Vibrata:

Tel: 3533662621

email: mcvalvibrata@gmail.com

Social: Facebook e Instagram

Il Direttivo: Gianluca Foglia (Presidente), Bosica Alessandro (Vice Presidente), Tarquini Luca (segretario), Mignini Francesco e Daniele Foglia.