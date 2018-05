ACQUAVIVA PICENA – Sabato 19 maggio alle ore 18, al Centro Aggregazione Giovanile di Acquaviva Picena, verrà inaugurata la mostra delle opere dedicate a Tex Willer, il famoso personaggio della Sergio Bonelli Editore di cui ricorre il settantesimo anniversario. L’evento fa parte di Acquaviva Comics, organizzato dalla Omnibus Omnes e dal Comune di Acquaviva Picena.

Interverrà Marco Ghion, disegnatore della Bonelli e cartoonist, che andrà invece in mattinata ad incontrare gli studenti dei Licei Artistici di Fermo e di Ascoli. In mostra sono esposte le migliori opere del concorso SettanTEXimo, selezionate da una giuria di eccezione composta da sei affermati disegnatori che collaborano con la Bonelli:

Fabiano Ambu, Andrea Bormida, Pasquale Del Vecchio, Pasquale Frisenda, Marco Ghion, Lucilla Stellato;

da due famosi sceneggiatori della Bonelli, Pasquale Ruju e Moreno Burattini, che è stato recentemente ospite ad Acquaviva;

dal grande regista e cartoonist Bruno Bozzetto.

Verranno premiati i migliori partecipanti del Liceo Artistico Licini di Ascoli e del Liceo Artistico Preziotti di Fermo, e la Categoria Artisti dilettanti e professionisti. E

cco alcuni commenti dei giudici, Fabiano Ambu: “ho premiato con un voto alto il coraggio di mettersi in gioco e l’originalità esecutiva”. Pasquale Ruju: “Bel lavoro da parte dei ragazzi”. Lucilla Stellato: “I miei personali complimenti a tutti i partecipanti. Alcuni lavori mi hanno entusiasmato”.

Mentre i vincitori dei Licei saranno svelati pubblicamente il 19 maggio, si anticipa che per la categoria Artisti dilettanti e professionisti ha vinto Angelo Coletto di Crema (CR), che ha deciso di rinunciare alla targa premio per donarne il costo a favore del progetto per Arquata della Omnibus.

Alla inaugurazione della mostra interverranno il Sindaco Rosetti e le Autorità di Acquaviva Picena, e la presidente Omnibus Raffaella Milandri, che preannuncia: “L’entusiasmo per questa prima edizione è tale che annunceremo presto la prossima: sempre con un concorso dedicato all’anniversario di un personaggio dei fumetti amatissimo”. Grande attesa quindi per il 19 maggio e per le novità in arrivo.

Al Centro Aggregazione Giovanile di Acquaviva è aperta al pubblico anche la Biblioteca dei Fumetti, intitolata a Giuseppe Milandri, di cui oltre 2000 volumi sono stati donati proprio dalla Milandri.

