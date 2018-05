Gli studenti: “Controsoffitto assente in palestra e molti bagni inagibili, a volte per usufruire dei servizi bisogna fare quattro rampe di scale”. Si tratta della seconda dimostrazione dell’associazione di destra in pochi giorni dopo uno striscione apparso alla sede della Start contro il rincaro dei trasporti scolastici

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella notte gli studenti dell’associazione legata a CasaPound “Blocco Studentesco” hanno “sigillato” simbolicamente con del nastro l’entrata dell’istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto. Accompagna la dimostrazione anche uno striscione: “Scuola fatiscente e dirigenza assente più rispetto per lo studente!”.

Gli studenti di destra denunciano lo stato dell’edificio scolastico. “Perde i pezzi” dichiara Lorenzo Ponzini, giovane responsabile locale del movimento. “Siamo stati contattati dagli studenti dell’istituto che si sono stancati di questa situazione affermando che in palestra è quasi del tutto assente il controsoffitto ed alcune classi si trovano nella stessa situazione. Molti bagni sono inagibili – continuano – e molte volte bisogna fare quattro rampe di scale per usufruirne. In alcune classi sono prive di tende e le stesse classi presentano dei buchi sui muri dove si intravedono tubature. Gli studenti, infine, si lamentano anche dello scarso ascolto ricevuto dalla dirigenza scolastica, che non ha, a loro dire, ancora ricevuto nessuno per parlare delle condizioni della struttura.

Si tratta della seconda manifestazione dell’associazione di estrema destra in pochi giorni. La settimana scorsa, infatti, sempre Blocco Studentesco aveva affisso un messaggio alla sede della Start di Ragnola, lamentando il caro prezzi dei trasporti scolastici e lo stato dei mezzi. (CLICCA QUI)

