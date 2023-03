SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Istituto Alberghiero “Buscemi”, la Lega Navale Italiana organizza un meeting sul tema del rapporto tra uomo e ambiente. Segue la nota della LNI:

«Lunedì 27 febbraio, presso la sala riunioni di Viale delle Tamerici, alcune classi dell’Istituto alberghiero Buscemi hanno partecipato al meeting promosso dalla Lega Navale Italiana sul tema del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e con la Fipsas, s’inserisce nell’ambito di un più ampio progetto educativo rivolto al mondo giovanile e che intende coniugare lo studio e la conoscenza della storia e delle tradizioni marinare del nostro territorio con un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico.

Il successo dell’iniziativa dimostra il crescente interesse dei più giovani per le tematiche ambientali e, più in generale, per la necessità, non più differibile, di adottare comportamenti più coerenti sotto l’aspetto etico e sociale.

La Lega Navale Italiana, da sempre attenta ai bisogni e alle aspirazioni dell’universo giovanile, intende mettere in campo le sue forze migliori per rispondere in maniera adeguata alla crescente domanda di educazione ambientale e civica proveniente dalle Istituzioni scolastiche presenti sul

territorio».