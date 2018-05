SANT’OMERO – Non ce l’ha fatta Fortunato De Luca, l’imprenditore di Giulianova di 77 anni rimasto vittima ieri di un incidente agricolo nelle campagne di Sant’Omero. Troppo gravi i traumi riportati dall’uomo che, mentre era impegnato in alcuni lavori su un terreno di sua proprietà, è finito in una scarpata con un trattore rimanendone schiacciato. Era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo dove, purtroppo, nella mattinata odierna si è spento.

De Luca, patron della Euroacciai, era un volto molto conosciuto anche in ambito sportivo: era infatti sponsor della squadra di pallavolo femminile di Giulianova ed Mosciano Calcio.

