GROTTAMMARE – Dopo gli strepitosi successi degli Esordienti A, anche gli Esordienti B (10-11 anni Maschi; 9-10 anni Femmine) della Delphinia Team Piceno si rendono protagonisti indiscussi ai Campionati Regionali di nuoto, ospitati nell’ impianto di casa, Grottammare Piscine, il 18 e 25 marzo.

La Delphinia Team Piceno, con i suoi 17 atleti che hanno generato una pioggia di medaglie, è stata la più blasonata della provincia ascolana. Due le staffette salite al podio. Argento per la 4×50 mista maschi con le eccellenti prestazioni di: Pietrantonio Raffaele, Toscano Antonio, Spinozzi Mirko e Laureti Umberto. Oro nell’ entusiasmante staffetta 4×50 stile libero, dove i 4 moschettieri Spinozzi Mirko, Iachini Davide, Colasanti Alessandro, Laureti Umberto , hanno fermato il cronometro a 2’10”4 conquistando il podio più alto.

Ad aprire le danze nelle medaglia individuali Colasanti Alessandro nei 200 misti con un ottimo argento, oro di Spinozzi Mirko che riconferma il suo titolo di campione regionale nei 200 dorso, e l’argento nei 100 dorso. Nella rana pregevoli le prestazioni di Toscano Antonio che conquista due argenti: 200 e 100 rana, dando vita a gare combattute e ricche di grinta. Nei 400 stile Sforza Rebecca conquista l’ oro e i suoi compagni non sono da meno; oro per Laureti Umberto e bronzo per Polini Edoardo. Nei 200 stile libero ritroviamo la nostra piccola ma grintosa Sforza Rebecca con un fantastico argento e nei 200 stile libero maschi oro per l’inarrestabile Laureti Umberto, argento per Iachini Davide e per 2 decimi quarto con un’ eccellente prestazione Marziali Filippo. Bravissimi anche quelli che sono rimasti fuori dal podio.

Vincenzi Greta, Ricci Rebecca, Ricci Lucrezia, Riboloni Aurora, Mattoni Giacomo, Di Giacinti Stefano, Marzetti Andrea, Ferri Mattia, Cicchiello Zoe, Feriozzi Eleonora e Massaroni Giorgia hanno contribuito a dare lustro alla squadra, che si è presentata compatta e propositiva nel fare ognuno del proprio meglio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 5 oggi)