GROTTAMMARE – Ben tredici sono stati gli atleti della Delphinia Team Piceno che hanno partecipato, nella piscina di Pesaro, al campionato regionale di Granfondo, notoriamente insidioso perché le distanze vanno da 3000 a 5000 metri.

Gli atleti selezionati dalla FIN Marche,si sono fronteggiati in base alle loro categorie. La Delphinia Team Piceno ha partecipato con il numero più alto, tredici in tutto: sei nella categoria ragazzi e sette e nelle altre categorie, al netto delle assenze, per infortunio di Eleonora Nicole Salvatori e Lisa Maria lotcu nei 5000 metri.

Ottime le prestazioni ed i risultati: la categoria ragazzi ha visto il debutto nei 3000 metri di Matilde Ricci (7a) e Giorgia Vecchioni (13a), tra i ragazzi Davide lachini (5°), Alessandro Colasanti (9°) e Andrea Pagliacci (10°) ma che ha vinto l’oro nella categoria Ragazzi primo anno.

La Juniores Federica lotcu nei 5000 metri ha conquistato un doppio oro: di categoria e nella classifica assoluti, facendo crollare il record regionale Juniores, che resisteva dal 2010, di circa 40 secondi, fissando il nuovo primato a 59’13″10.

Oro e argento della categoria cadetti per Eleonora Breccia e Camilla Malavolta , oro per Diletta Goglia nella categoria Seniores e bronzo nella classifica assoluti.

Altro oro portato a casa da Riccardo Santini nella categoria juniores e argento nella classifica assoluti. L’ultimo argento ad arricchire il già florido medagliere lo conquista Riccardo Brancadori nella categoria cadetti.

Grande la soddisfazione per l’ allenatore Attilio Garbati che con rigore e passione allena da tempo questi ragazzi.