SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due tra i quartieri più popolosi di San Benedetto, Sant’Antonio e Marina Centro portano i loro cittadini attorno a un tavolo, in compagnia dell’amministrazione comunale, per parlare dei temi caldi che si consumano nei rispettivi confini.

Si parte il 26 aprile quando, alle ore 21 presso l’oratorio della chiesa di Sant’Antonio, si terrà l’assemblea dell’omonimo quartiere. Sul menù la viabilità, il decoro urbano on particolare attenzione al parcheggio di fronte alla clinica Villa Anna. Poi il quartiere verrà edotto sullo stato dei lavori del lungomare Nord che toccheranno, negli ultimi tratti anche i confini di Sant’Antonio. E poi il futuro di una serie di immobili nel territorio del quartiere: Villa Rambelli, il palazzo di Piazza Kolbe (che doveva essere la sede dei vigili urbani un tempo) e della sottostazione elettrica delle Fs in via Piemonte.

Venerdi 27 Aprile, sempre alle 21 ma all’auditorium Don Bosco di Via Pizzi, si terrà invece “il tanto atteso incontro pubblico” di Marina Centro “con l’Amministrazione Comunale” scrivono i membri del comitato, amministrazione che sarà presente con gli assessori Andrea Assenti, Andrea Traini e Filippo Olivieri.

“Le priorità di cui si discuterà saranno il Decoro Urbano, la Viabilità, il Pontino Lungo, la Movida ed il conferimento dei rifiuti” continuano dal quartiere, con il direttivo che invita i cittadini ad accorrere numerosi.

