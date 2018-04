Confermato l’impegno di tutto lo staff per preparare i ragazzi ai vari impegni del calendario FIN, fino ad arrivare ai Regionali , ultima prova della stagione invernale

GROTTAMMARE – Strepitosi gli esordienti A della Delphinia Team Piceno che ai Campionati Regionali Invernali Esordienti hanno portato a casa un bottino considerevole di medaglie, confermando l’ impegno di tutto lo staff per preparare i ragazzi ai vari impegni del calendario FIN, fino ad arrivare ai Regionali , ultima prova della stagione invernale per approdare poi al periodo estivo.



Santini Riccardo, il porta bandiera degli esordienti A, sbanca conquistando ben 4 ori nei 200-400-1500 stile e nei 200 delfino migliorando di diversi secondi in tutte le sue gare e confermando così la sua probabile presenza al Trofeo delle Regioni, trofeo che seleziona i ragazzi per partecipare al Campionato Nazionale Italiano per Esordienti che si terrà a Scanzano Jonico.



Grandissima prova anche per Alessio Lauteri, che ha conquistato due medaglie d’argento nei 100 e nei 200 delfino oltre ad uno splendido bronzo nell’impegnativa gara dei 1500 metri stile libero.



Prova di squadra notevole nella staffetta 4×100 stile libero maschi che si è classificata al terzo posto con la formazione Lauteri Alessio – Basili Tommaso – Santini Riccardo –Ricci Francesco.



Grande bottino di medaglie anche in campo femminile con Iotcu Federica che nella sua specialità nei 100 e 200 delfino si aggiudica 2 fantastici ori e 1 argento negli 800 stile chiudendo la gara dietro solo alla sua compagna di squadra Salvatori Nicole Eleonora che nella stessa gara sale sul gradino più alto del podio con un oro e non solo, aumenta il suo carnet con altri due argenti nei 400 stile e nei 100 rana migliorando notevolmente in tutte le sue gare.

Oltre a loro, prova esemplare per tutti i ragazzi della squadra, nonostante era tanta l’ emozione ognuno di loro migliora di diversi secondi i tempi nelle gare individuali guadagnando posizioni nella classifica generale, ricordiamo Basili Rebecca 100 rana, 200 rana, 200 misti, 400 misti , Cintio Nicole 200 stile libero, 100 dorso, 200 misti, De Carolis Riccardo 200 farfalla, 200 misti, 100 rana, 200 rana, Medori Constantin 400 stile libero, 200 misti, 100 farfalla, Riboloni Mattia 200 rana,Sirocchi Simone 4×100 stile libero e Tomassini Oscar 4×100 mista.

