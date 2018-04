La partenza della Biciclettata – Video realizzato da Flavio Buonamici

Contro lo stoccaggio Gas San Benedetto c'è. Oggi, bellissima Manifestazione in bicicletta da Piazza Giorgini fino alla foce del Tronto per dire No allo stoccaggio gas nel nostro sottosuolo e rinsaldare il territorio nella lotta : Cittadini, istituzioni, Associazioni e Comitati locali e delle altre Regioni.Almeno 300 persone hanno partecipato alla "Biciclettata". Tra le istituzioni, presenti il Sindaco di San Benedetto Piunti, che ha tagliato il nastro della partenza, l'assessore al Bilancio e Ambiente Andrea Traini, che ha scambiato il gagliardetto Comunale con l'omologo assessore del Comune di Martinsicuro Cappellacci, i Consiglieri Comunali Pignotti, Gabrielli e Pellei, i neo eletti al Parlamento Giorgio Fede e Roberto Cataldi.Massiccia la presenza dei Comitati di Quartiere, da sempre in prima linea.Un particolare ringraziamento va ai vigili urbani di San Benedetto che hanno vigilato sul tranquillo svolgimento della manifestazione, in particolare negli attraversamenti, ed alla Croce Rossa che ci è stata costantemente vicina.La partenza della Biciclettata – Video Realizzato da Flavio Buonamici

Posted by Ambiente Salute Piceno on Sunday, 8 April 2018