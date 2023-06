GROTTAMMARE – In Via Sandro Botticelli, nei pressi del Tesino Village, si sono registrati attimi di apprensione. Poco dopo cena i residenti hanno riscontrato un forte odore di gas che appesantiva l’aria. Non hanno tardato a mettersi in contatto con i Vigili del Fuoco che sono arrivati nel giro di dieci minuti.

Al sopralluogo, gli addetti hanno dichiarato che certamente la perdita c’è stata per giustificare il forte odore. La strumentazione impiegata, però, sul momento non ha rilevato nulla. Hanno richiesto ai residenti di prestare attenzione ed allertarli a qualsiasi ora se si dovesse verificare la stessa situazione. Nessun effettivo pericolo è stato riscontrato, è bene monitorare gli sviluppi.