BASSANO DEL GRAPPA – Le interviste video ai protagonismi della partita. Per i rossoblu parla solo il mister, calciatori e dirigenza in silenzio stampa (Il presidente Fedeli era rimasto a Roma).

Ezio Capuano. Il mister non si nasconde e ammette che la Samb ha meritato di perdere. “Il Bassano ci è stato superiore, va detto. Arrabbiato per l’errore di Tomi sul primo gol di Minesso? No, non critico mai l’errore tecnico”.

Giovanni Colella (allenatore Bassano). Il mister del Bassano dipinge la gara come equilibrata e riconosce il valore dei rossoblu, “la mia squadra ha fatto meglio” chiosa però il mister dei veneti.

Tocca poi ad Ardit Gashi, attaccante kosovaro autore del 2 a 0, commentare la sfida. “Avevo una gran voglia di giocare e di fare gol, l’ho cercato con tutto me stesso. Purtroppo sono stati mesi difficili per me per via di tanti infortuni”.

Mattia Minesso invece sta col suo allenatore e riconosce come la partita sia stata equilibrata a lunghi tratti, ma la maggior verve dei giallorossi alla fine ha prevalso. “La Samb è una squadra forte” ammette il trequartista “però oggi noi siamo stati superiori offensivamente”.

