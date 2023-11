SAN BENEDETTO – “Mi chiamano per le missioni impossibili? Sì, è per questo che mi paragono a Santa Rita da Cascia. C’è un problema? Chiamano me”.

Intervistato pochi giorni fa dal Corriere della Sera, Eziolino Capuano sta facendo letteralmente sognare la città di Taranto. Con 20 punti, è al quarto posto del Girone C di Serie C e domenica c’è lo scontro diretto con la capolista Juve Stabia. Una tifoseria che, come si vede dalla foto, sta tornando a vivere il grande entusiasmo dei bei tempi, proprio come la Samb che è tornata a colorare gli spalti del Sambodromo.

Una piazza che il mister campano conosce bene, avendo già allenato i pugliesi nel 2001 all’inizio della sua carriera in panchina.

A San Benedetto, Capuano ha lasciato un buon ricordo, conducendo la Samb nelle zone alte della classifica nella stagione 2017/18 dominata dal Padova, salvo poi essere esonerato a poche gare dal termine dopo alcuni risultati negativi.

“Sono autorevole e autoritario, ma niente follie. Sono un uomo di grande coraggio” – si legge in un estratto dell’intervista. Ed infatti il coraggio di certo non gli manca e col suo spirito battagliero cercherà di ottenere il massimo anche da questa avventura per la lotta alla serie cadetta.